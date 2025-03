Paris e Mazzocchetti i più veloci al Memorial Colletta

Parte con il piede giusto il GP Ciclismo Oggi e Domani patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio e alla prima tappa fa subito un bel numero di iscritti con tante regioni del centrosud rappresentate a Piedimonte S.Germano. L’evento dedicato a Giovanni Coletta si è svolto Domenica pomeriggio grazie all’organizzazione del Team Cesaro Franco Ballerini supportato dalla famiglia Coletta che festeggiava anche il debutto in campo agonistico di Niccolò, figlio delll’ex prof Gianluca. A tenere in mano le redini delle due gare il Direttore di Corsa Massimo Pisani assistito dalla vice Giovanna Di Murro. Il Memorial Giovanni Coletta era anche l’apertura della stagione su strada targata Federciclismo Lazio con il Comitato Regionale rappresentato dal vicepresidente Tony Vernile e dal tecnico regionale Aldo Delle Cese. Prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare lo sfortunato Fabrizio Di Somma, ciclista pontino scomparso il giorno prima della gara dopo una sofferta malattia. La prima delle due prove criterium era quella riservata agli Esordienti primo e secondo anno che includeva anche le ragazze Esordienti ed Allieve. Il tracciato completamente piatto non ha fatto cambiare mai volto alla corsa che si è chiusa con un volatone generale dominato dall’abruzzese Riccardo Mazzocchetti (Moreno Di Biase) su Riccardo D’Andrea (Mario De Cecco Logistica Ambientale) e Oscar Carrer (Fusion Bike). A seguire Vincenzo Vito (Team Cesaro Franco Ballerini) che si è aggiudicato il primato fra gli Esordienti 1° anno. Fra le ragazze successi dell’Allieva Noemi Fracchiolla (Fusion Bike) e della Esordiente Clelia Navarra (Cambike). Anche la successiva gara degli Allievi si è risolta con un arrivo in volata che ha visto prevalere nettamente Brian Paris (Work Service Coratti) davanti a Fabio Colaprico (Un dente in più) e Nicolò Arena (Team Belvedere). A festeggiare i vincitori della gara ciociara il Presidente del Comitato Provinciale FCI di Frosinone Roberto Soave e il consigliere Sebastiani Retarvi. In chiusura della manifestazione Gianluca Coletta a nome di tutta la famiglia ha ringraziato le società presenti a Piedimonte S.Germano per onorare la memoria del suo papà. Per il gruppo Ciclismo Oggi e Domani era presente Marcello De Luca che ha omaggiato sia gli organizzatori che i vincitori delle gare con una medaglia. Il prossimo appuntamento con il GP Ciclismo Oggi e domani sarà il 12 Aprile a Bellona con la Giornata Azzurra organizzata dal Team Cesaro Franco Ballerini.