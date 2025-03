Van der Poel ignora lo sputo e vince

Dopo una prima parte di gara corsa ad un'altissima media oraria, i big, inizialmente rimasti molto indietro, sono tornati in scena, andando all'attacco sul Taainberg e ricompattando il gruppo di testa. Sull'Oude Kwaremont, l'attacco di Van der Poel, che stacca tutti e si invola verso una vittoria guastata in parte dal vergognoso gesto di uno spettatore, che non trova di meglio da fare se non sputare al campione dell'Alpecin-Deceuninck, il quale, impassibile, continua a pedalare verso il successo finale, davanti a Pedersen, ultimo ad arrendersi, e ad un Filippo Ganna che si prende un altro podio, proseguendo la sua trasformazione in un 'cacciatore di classiche'.