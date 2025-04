Incredibile Evenepoel: torna dopo 5 mesi e vince Freccia del Brabante

Incredibile Remco Evenepoel che, al suo debutto stagionale dopo cinque mesi d'assenza, ha vinto la 62ª edizione della Freccia del Brabante. Il belga, al rientro alle corse dopo il serio incidente in allenamento di inizio dicembre, ha battuto in volata in un testa a testa finale il connazionale Wout Van Aert.