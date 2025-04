Evenepoel avvisa Pogacar e Van der Poel, lo spettacolo è garantito: "Ragazzi, sono tornato"

Alla fine, chi vincerà è il ciclismo. Il suo popolo di aficionados, tantissimi. I suoi interpreti, amatori e professionisti. Campioni e onesti pedalatori. Capitani e gregari. E' un momento magico, per questo sport. Lo è a ogni latitudine, dove si corre e dove si tifa. Lo è anche in Italia, dove si aspetta una nuova generazione di talenti (arriveranno, statene certi) correndo e tifando (in questo momento, vedremo, soprattutto per le donne). E' un momento mag