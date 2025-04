Ciccone secondo alla Liegi: chi è l'amico di Sinner che ora sogna il Giro

Il ciclismo italiano (ancora) non vince ma le speranze sono tante. E se c'è anche la benedizione dell'amico Jannik Sinner allora perché non sperare che Giulio Ciccone, secondo alla Liegi dietro il fenomeno Pogacar, possa fare un grande Giro? Ieri ha dimostrato di essere preparato fisicamente e mentalmente, anche perché arrivare secondo, alle spalle di un campione, in una delle classiche più dure di sempre, è cosa mic