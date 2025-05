L'annuncio a sorpresa di Ewan: "Mi ritiro con effetto immediato"

"Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico, con effetto immediato . Questo sport ha rappresentato una parte importante della mia vita, ha plasmato il mio percorso e mi ha offerto esperienze che porterò con me per sempre". È l'annuncio a sorpresa di Caleb Ewan , velocista australiano che compirà 31 anni a luglio e che conta 65 vittorie nel suo palmarès .

Ewan: "Ho raggiunto risultati impensabili"

"Nel corso della mia carriera di 11 anni - spiega il classe 1994 di Sydney in una nota - ho raggiunto risultati che non avrei mai immaginato. Dai traguardi personali a quelli professionali, il viaggio ha superato ogni mia aspettativa. Le esperienze delle ultime due stagioni, in particolare della seconda metà del 2024, hanno avuto un impatto significativo sul mio rapporto con questo sport. Sono felice di non aver lasciato che quel periodo definisse la fine della mia carriera".

"Ultimi anni non facili, grazie agli Ineos Grenadiers: ho vinto di nuovo"

"Il mio mondo ha sempre ruotato intorno alle gare. La routine intensa, i sacrifici, la ricerca del miglioramento continuo - prosegue Ewan -. Ma ciò che un tempo sembrava tutto per me, ora non lo è più. Gli ultimi anni non sono stati facili, ma nel 2025 ho ritrovato qualcosa – non solo le gambe, ma la fiducia – grazie agli INEOS Grenadiers. Mi hanno dato spazio, fiducia e l’ambiente giusto per riscoprire di cosa sono capace. Ho vinto di nuovo. Mi sono sentito di nuovo me stesso e rispettato".