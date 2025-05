Ciclismo, la confessione shock di Wiggins sulla cocaina: "Sono fortunato ad essere ancora vivo"

La discesa nell'abisso dopo i trionfi

Bradley Wiggins, celebre per le sue cinque medaglie d'oro olimpiche tra Atene 2004 e Rio 2016 e primo britannico a vincere il Tour de France, ha raccontato come il ritiro dallo sport abbia innescato in lui una profonda crisi personale. "Ero un tossicodipendente, ma le persone non se ne accorgevano. Ero fatto per la maggior parte del tempo, è stato così per anni", ha raccontato. La cocaina, ha spiegato, è diventata un modo per anestetizzare il dolore, colmare in parte un vuoto lasciato dalla fine della carriera sportiva. L'ex campione ha inoltre ammesso che la dipendenza è stata alimentata anche da un forte senso di odio verso sè stesso. "Non ero la persona che volevo essere. Mi sono reso conto che stavo ferendo molte persone intorno a me. Provavo già molto disprezzo per me stesso, ma lo stavo amplificando. Era una forma di autolesionismo e autosabotaggio."

La rinascita: "Ho smesso un anno fa"

Dopo anni di dipendenza e isolamento emotivo, Wiggins ha finalmente deciso di affrontare i propri demoni e intraprendere un percorso di recupero. "Ho smesso di drogarmi un anno fa", ha dichiarato. Un passo fondamentale verso la ricostruzione della sua vita e della sua identità, oggi lontana dalla ribalta sportiva ma forse più autentica e consapevole. La confessione pubblica dell'ex ciclista si aggiunge a una lunga serie di testimonianze di atleti che, una volta lontani dalla pressione e dalla disciplina dello sport d'elitè, si trovano a dover affrontare profonde crisi interiori. Wiggins, oggi quarantaquattrenne, spera che il suo racconto possa aiutare altri a cercare aiuto prima che sia troppo tardi.