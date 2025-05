La ripartenza del ciclismo: l’export vola, i risultati su strada arrivano. E il velodromo…

Segnali di rinascita per il ciclismo italiano. Gli ultimi dati di una ricerca di Banca Ifis hanno confermato come l’industria nostrana sia una delle più importanti e riconosciute a livello internazionale. Un circolo virtuoso alimentato dalle grandi corse, tra tutte il Giro d’Italia in corso in queste settimane, e che riguarda anche la visibilità del nostro Paese, e, quindi, il turismo. Una catena di valore che, finalmente, sembra tornare ad avere un riscontro anche d