Giro d’Italia, Carapaz vince sugli Appennini: Del Toro resta in rosa

Il racconto della tappa

Giornata caratterizzata in gran parte da una numerosa fuga che aveva preso il largo a metà percorso sulla principale ascesa di giornata, il San Pellegrino in Alpe. Alla fine erano rimasti al comando in cinque: Bilbao, Plapp, Quintana, Poels e Fortunato, che oggi ha ulteriormente allungato nella classifica riservata agli scalatori, di cui è leader apparentemente irraggiungibile. Ma nonostante le migliori intenzioni, il loro tentativo si è esaurito nel momento in cui ha accelerato Carapaz, a poco meno di dieci chilometri dal traguardo, dopo che il grosso del vantaggio era stato asciugato da Pedersen, maglia ciclamino al servizio di Ciccone che purtroppo si deve accontentare di un altro piazzamento.