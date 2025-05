Paura al Giro d'Italia: la caduta di Martinelli è davvero spaventosa  

Attimi di paura per Alessio Martinelli nel corso della sedicesima tappa del Giro d'Italia. Il corridore della VF Group -Bardiani CSF-Faizanè era in fuga con altri 23 ciclisti, quando è stato protagonista di una rovinosa caduta, nel corso di una discesa dopo il Gran Premio della Montagna di Carbonare.

Martinelli, caduta shock: la dinamica

Martinelli stava guidando il gruppo, in supporto del compagno di squadra Covili, quando ha perso il controllo della sua bici ed è scivolato in una curva. Per evitare l'impatto con il guard rail, si è abbassato, ma a quel punto è precipitato in un burrone. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento del soccorso alpino. Trasportato all'ospedale di Trento, Martinelli è stato controlalto dai medici, che hanno fortunatamente escluso problemi seri. "Gli accertamenti medici hanno escluso fratture, soltanto un trauma al mento e al gluteo destro".