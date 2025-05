Un’altra tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani va in bacheca confermando i leader in quasi tutte le classifiche. E’ stata una giornata ricca di partecipanti quella del Trofeo Klimabus nella cornice dei Comuni di SS Cosma e Damiano e Castelforte, ultimo lembo della regione a due passi dal litorale tirrenico. Fiero della sua creatura Nello Celano, ideatore del Trofeo Klimabus, ha accolto i tanti ospiti sportivi con la sua consueta generosità regalando a tutti una giornata di sport che resterà nel cuore dei giovani partecipanti. La gara inserita nella challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio ha visto al via oltre 200 ragazzi fra le categorie Juniores, Esordienti e Allievi in rappresentanza di Lazio, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Umbria, Abruzzo e Basilicata. A tenere le redini della impegnativa giornata lo staff della Logistica Ambientale Spezia Bike guidato da Marco Caruso con a fianco Cristiano Cecconi, Arturo Papa e Gildo Pagliaroli. Nella prima sfida di giornata è stato protagonista Francesco Coletta (Mario De Cecco Logistica Ambientale) che ha superato in un avvincente testa a testa il compagno di squadra Riccardo D’Andrea e Vincenzo Vito (Team Cesaro Franco Ballerini). Dietro di loro Davide Sellati (Piesse Cycling Team) e Lorenzo Magrini (Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi). In gara con gli esordienti anche le ragazze con Roberta Cesaro (Team Franco Ballerini) prima delle Allieve e Clelia Navarra (Cambike) leader delle Donne Esodienti. Sempre in mattinata hanno corso gli Allievi ed è arrivata la vittoria del pugliese Francesco Dell’Olio (Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi) che ha preceduto Valerio Ciceroni (Work Service Coratti), Daniele D’Alessio (Velosportsorani Mary J. Sweet Angel) e Damiano Ferrante (Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi). Dopo la pausa pranzo nel pomeriggio è toccato agli Juniores sfilare lungo il percorso con un tracciato reso più duro rispetto al mattino. La gara è stata dominata dal Team Vangi Il Pirata che ha piazzato cinque ragazzi in cima all’ordine d’arrivo. Raffaele Cascione si è preso la vittoria mentre ad Andrea Tarallo andava la maglia di campione regionale Juniores 2025. Dietro di loro Marco Petrolati, Pietro Scottoni e Giacomo Serangeli. hanno completato la festa della squadra Tosco-Laziale. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti i Sindaci dei paesi coinvolti nelle due gare: Franco Taddeo per SS Cosma e Damiano e Angelo Felice Pompeo per Castelforte, che hanno elogiato Nello Celano per questo ennesimo miracolo sportivo che ha portato tanta gente sulle strade dei due paesi. Il patron della gara a sua volta ha ringraziato le Amministrazioni Comunali e le loro Polizie Locali per aver gestito alla perfezione l’intero evento. Prezioso sostegno quello della Polizia Provinciale con il suo comandante Luigi Miraglia. Per FCI Lazio presenti il vicepresidente Tony Vernile, il consigliere Leandro Fioroni, il tecnico regionale Aldo Delle Cese e il presidente provinciale di Latina Massimo Saurini. In rappresentanza del gruppo Ciclismo Oggi e Domani sono arrivati a SS Cosma e Damiano Giovanni Del Duca e Alvaro Muzzi che hanno consegnato ai vincitori di giornata una medaglia ricordo da parte del loro gruppo. A dirigere la corsa sono stati chiamati gli esperti Marco Pagnanelli e Agildo Mascitti supportati dalle scorte tecniche del Team Vessella e da Radio Corsa Massimo Pisani e Christian Quagliozzi. Nel chiudere il Trofeo Klimabus 2025 Nello Celano ringraziava tutti gli sponsor dell’evento, la Logistica Ambientale Spezia, Giuseppe Volpe, Capo reparto dei vigili del fuoco, che ha fornito una collaborazione senza limiti per tutta la durata della manifestazione. Prezioso e impagabile infine il lavoro della Protezione Civile di SS Cosma e Damiano, Castelforte, Coreno Ausonio, Formia, dei volontari e degli autisti delle macchine al seguito della gara. L’assistenza sanitaria è stata curata da Circio Services di Castelforte e il server audio da Radio Tirreno Centrale. Le immagini delle gare sono state diffuse in diretta da Live Event Stream Italia e commentate fra gli altri dal professore Giuseppe Nocca, attento cultore di storia e tradizioni locali. Dopo la tappa di SS Cosma e Damiano la classifica del GP Ciclismo Oggi e Domani è la seguente:

ALLIEVI

1° Dell’Olio Francesco p. 31

2° Arena Nicolò p. 29

3° Canino Giuseppe p. 26

ESORDIENTI

1° Coletta Francesco p. 61

2° D’Andrea Riccardo p. 56

3° Leo Gabriele p. 37

DONNE ESORDIENTI

1^ Navarra Clelia p. 60

2^ Faccenda Elisa p. 43

3^ Giuliese Martina p. 19

DONNE ALLIEVE

1^ Cozzolino Beatrice p.50

2^ Fracchiolla Noemi p.36

3^ Ratini Elena p. 34