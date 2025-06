GP Ciclismo Oggi e Domani fa tappa a Sezze

E’ stata l’accogliente Sezze ad ospitare la settima tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani grazie alla superba organizzazione della Bikepromotion, società creata dall’ex prof Filippo Simeoni, che nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia di Campione Italiano professionisti. A dare collaborazione non poteva mancare Andrea Campagnaro con tutto lo staff Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi. Due le gare in programma come consuetudine del GP Ciclismo Oggi e Domani che a Sezze era rappresentato dall’instancabile Marcello De Luca. La challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio è giunta al giro di boa e si comincia a delineare una bella lotta per le posizioni di vertice come si è visto Domenica a Sezze. Nella gara mattutina degli Esordienti la salita finale ha fatto da trampolino di lancio per l’emiliano Sergio Pellegrino (SC Ceretolese 1969) che si è involata dai primi tornanti andando a prendersi in solitaria la vittoria nel GP Città di Sezze. Poco staccato arrivava Gabriele Leo (Cambike) che precedeva Leonardo Pollutri (Moreno Di Biase) e Giuliano Salimbeni (Pirata Cosmetall Vangi Sama), leader della fascia primo anno. In gara come sempre anche le ragazze con Livia Rossi (Vangi Ladies) fra le Donne Esordienti e Beatrice Cozzolino (Profbike Angri) fra le Allieve vincitrici delle rispettive classifiche. Seconda gara di giornata il trofeo Filippo Simeoni riservato agli Allievi. Nella parte bassa del circuito andava via una fuga abbastanza numerosa che chiudeva ogni velleità in testa alla corsa. La salita che portava verso Sezze vedeva protagonista il siciliano Domenico Lo Piccolo (Ped. Casalese Armofer) che giungeva da solo sotto l’arco di arrivo. Non riusciva a raggiungerlo Eros Mainetti (Pirata Cosmetall Vangi Sama) che si prendeva la seconda posizione davantia Daniele D'Alessio (Velosportsorani Mary J Sweet Angel) e Riccardo Carrafiello (Amici Superski). Sul palco delle premiazioni oltre ai protagonisti delle due gare la vice sindaco

ed assessore allo sport del Comune di Sezze Michela Capuccilli che si complimentava con Filippo Simeoni e tutti gli organizzatori per l’appassionante manifestazione. Sulla stessa onda gli interventi degli altri ospiti di giornata dal presidente di Federciclismo Lazio Maurizio Brilli fino al tecnico Regionale Aldo Delle Cese passando per Massimo Saurini, presidente Comitato Provinciale Latina FCI, attorniato dai suoi consiglieri Tiziano Testa e Gaetano Senesi. Stanchi ma soddisfatti dopo la lunga giornata di ciclismo Filippo Simeoni e Andrea Campagnaro ringraziavano il Comune di Sezze e gli sponsor per il sostegno ricevuto e le società presenti per la partecipazione. Prossima tappa del circuito GP Ciclismo Oggi e Domani il 22 Giugno a Roma in abbinamento con il Campionato Regionale organizzato dal team Work Service Coratti. In palio le maglie fasciato di azzurro e amaranto per tutte le categorie comprese quella femminili.

Intanto la classifica provvisoria del GP Ciclismo Oggi e Domani premia quattro leader: Allievi DELL’OLIO FRANCESCO, Esordienti FRANCESCO COLETTA, Donne Allieve COZZOLINO BEATRICE e Donne Esordienti NAVARRA CLELIA.