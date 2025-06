Ciclismo, al Delfinato tornano i tre re con vista Tour e Mondiale. Ecco favoriti e percorso

Un antipasto di Tour de France con tre chef d'eccezione. Archiviato il Giro d'Italia sta per partire il Giro del Delfinato 2025, corsa di preparazione per eccellenza alla Grande Boucle. Da oggi (domenica 8) a domenica 15 giugno: otto tappe per tutti i gusti attraverso l’antica provincia francese del Delfinato, che oggi corrisponde circa ai dipartimenti dell’Isère, della Drôme e delle Alte Alpi. E a differenza del Giro ci saranno tutti i big. E quan