Giro d'Italia Next Gen e campionati italiani, l'avvicinamento al Tour de France 

Il ciclismo italiano non si ferma. Anzi, rilancia. Sono in arrivo, infatti, Giro Next Gen e campionati italiani, vetrine a disposizione dei migliori talenti azzurri. Mentre i big si sfidano al Tour, dove il nostro Milan proverà a indossare la prima maglia gialla, e con il primo mondiale africano sullo sfondo, dal 21 al 28 settembre in Ruanda, dove l’Italia nonostante gli altissimi costi manterrà la partecipazione di tutte le squadre, anche se numericamente