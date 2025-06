Si assegnano domenica a Roma i titoli regionali Allievi ed Esordienti

La popolosa Borgata Finocchio alle porte della Capitale si appresta ad ospitare Domenica mattina il Campionato Regionale Strada Federciclismo per gli Allievi e gli Esordienti. Un appuntamento atteso da tutti i ragazzi e le ragazze che praticano ciclismo dai 13 ai 16 anni. L'organizzazione è stata affidata da FCI Lazio alla Work Service Coratti che metterà in palio il 1° Trofeo Parrocchia S.Maria della Fiducia e il sesto Memorial F.Coratti ed E.Santaroni. Le due gare rientrano fra quelle della challenge GP Ciclismo Oggi e Domani patrocinata dal Corriere dello sport Stadio e saranno valide anche per l'assegnazione dei titoli provinciali del CP Roma. Le iscrizioni stanno affluendo in buon numero e si prevede la partecipazione di oltre 170 atleti fra le due gare. Si partirà di buon mattino con l'apertura della verifica tessere alle ore 7.30 in via Casilina e la conseguente riunione tecnica alle 8.30 Alle 9.30 prenderà il via la gara Esordienti che dovrà compiere 3 giri di un circuito di 13 chilometri. Alle...invece sarà la volta degli Allievi con un percorso più impegnativo che sfiorerà 80 chilometri. Il tempo di stilare le classifiche e ci sarà l'attesa premiazione con la vestizione delle maglie di campione regionale e quelle provinciali. Le due gare romane sono anche l'ultimo banco di prova in regione per gli aspiranti ai posti nelle rappresentative laziali che parteciperanno ai Campionati Italiani del prossimo 6 Luglio a Gorizia.

