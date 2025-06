C'è futuro per il ciclismo tricolore: quanti protagonisti al Giro Next Gen

L'ultima edizione del Giro Next Gen ha portato in dote ottime notizie per il nostro ciclismo, confermando che c'è futuro per il movimento italiano. Talenti poliedrici, capaci di lottare con i migliori al mondo per quanto riguarda le vittorie di tappa ma anche in grado di mettersi in mostra come uomini da classifica. Ecco, quindi, che Filippo Turconi chiude con un ottimo quinto posto finale, seguito a ruota da Lorenzo Mark Finn, che si è messo in luce con il secondo posto