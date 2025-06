Antonelli e Vito mettono il sigillo alla giornata azzurra del team Coratti

Il GP Ciclismo Oggi e Domani torna a far tappa a Roma dopo circa due mesi dal GP Liberazione. Stavolta la challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio è stata ospitata dalla Borgata Finocchio Domenica mattina in occasione dei festeggiamenti della Parrocchia di S. Maria della Fiducia. Ad organizzare l’evento ci ha pensato la società Wok Service Coratti che ha abbinato alle due gare il sesto Memorial F. Coratti ed E. Santaroni. La giornata azzurra romana vedeva in palio le maglie di Campione Regionale e quelle di Campione Provinciale griffate dal Comitato Provinciale Federciclismo di Roma. Dopo la benedizione a tutta la carovana impartita da Don Harry si entrava in gara con la prova riservata agli Esordienti svoltasi su un circuito pianeggiante di 13 chilometri. Corsa vivace ma alla fine tutti in gruppo a giocarsi la vittoria sul rettilineo finale dove prevaleva Vincenzo Vito (Team Cesaro Franco Ballerini) che batteva Francesco Coletta e Riccardo D’Andrea, entrambi della Mario De Cecco Logistica Ambientale. In quarta posizione Gabriele Leo (Cambike) davanti al primo laziale Mattia Festuccia (Work Service Coratti) che si prendeva il titolo di campione regionale Esordienti 2° anno. Poco dietro Giuliano Salimbeni (Pirata Vangi Cosmetall Sama Ricambi) vestiva la maglia regionale dei tredicenni. In gara in questa batteria anche le ragazze con Serena Del Grosso (Effetto Ciclismo Noi Sport) al primo posto davanti a Beatrice Cozzolino (Profbike Angri Cycling Team) e Mia Raposo (Flessofab). Per Serena titolo regionale e provinciale Donne Allieve come pure per Chiara Massai ed Elisa Faccenda, entrambe della Tirreno Bike Cicli Fatato, Donne Esordienti 1° e 2° anno. Le altre maglie provinciali del CP Roma andavano agli Esordienti Alessandro Varini (Work Service Coratti) e Davide Sellati (Piesse Cycling Team) . Seconda gara di giornata quella degli Allievi con la salita di Fontana Candida nell’ultimo giro a fare da banco di prova per gli aspiranti al successo. Ed infatti era proprio questa ascesa a decidere la corsa con Filippo Antonelli (Work Service Coratti) che si sganciava dal gruppo dei migliori andando a prendersi prima il GPM e poi la vittoria finale. Per lui anche la maglia di Campione Regionale mentre quella provinciale finiva sulle spalle del compagno di squadra Lorenzo Ferraro (Work Service Coratti) secondo classificato. Completavano il poker della società giallonera Valerio Ciceroni e Andrea Fiacco rispettivamente terzo e quarto. Alla cerimonia di premiazione presso la Parrocchia di S. Maria della Fiducia erano presenti il presidente del VI Municipio Le Torri Nicola Franco, il suo vice Andrea La Fortuna e la consigliera Maria Leccese. Per la FCI Lazio i vicepresidenti del Comitato Regionale Tony Vernile e Alessandro Malagesi e il consigliere Leandro Fioroni. Presente quasi al completo il Comitato Provinciale FCI Roma con il presidente Agildo Mascitti e i consiglieri Marco Ciccolini e Marcello De Luca. Ospiti dell’evento i presidenti dei CP Frosinone Roberto Soave e Latina Massimo Saurini. Premiazione speciale per Simone e Umberto Coratti da parte del gruppo Ciclismo Oggi e Domani rappresentato da Marcello De Luca e Sandro Mori. Durante la premiazione arrivava anche la notizia della vittoria di Vincenzo Carosi al Campionato Italiano Juniores che faceva esultare ulteriormente il team organizzatore e tutta la famiglia ciclistica laziale. Nel chiudere l’evento Simone ed Umberto Coratti ringraziavano tutte le società, gli ospiti e l’intera macchina organizzativa guidata dai Direttori di Corsa Marco Pagnanelli, Agildo Mascitti e Nicolangiolo Zoppo supportati dal Team Vessella Scorte Tecniche e da Massimo Pisani Radiocorsa. La manifestazione è stata vivacizzata dalla voce del noto speaker professionistico Alessandro Brambilla. Un grazie particolare veniva rivolto dal Team Coratti al Comitato Festeggiamenti di S.Maria della Fiducia ed agli sponsor BASIC Srl di Fabrizio e Andrea Cicchinelli, Aggancio Tutto, Fratelli Ceccarelli , Ceramiche Marmorelle, Bar La Piazza , Trigona Preziosi, Toyota A.Corvi, Euronics, Liverotti Autoricambi e Ottica Patrik e Cristian.