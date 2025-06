Ganna infallibile, il sesto tricolore nella crono è da record. Ora caccia alla doppietta

Superman c’è e batte un altro colpo. Filippo Ganna era il grande atteso ai Campionati Italiani di ciclismo e non ha sbagliato il primo colpo, mettendo in bacheca un altro titolo tricolore nella prova a cronometro. Un ritmo insostenibile per tutti, con una velocità media di poco inferiore ai 55 km/h che gli ha permesso di completare in 30’53” i 28 km del percorso di San Vito in Tagliamento. Un successo che vale tanto, perché consegna sempre di più