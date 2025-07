Pogacar vs Vingegaard e il sogno maglia gialla di Milan: cosa c'è da sapere sul Tour de France

E’ il giorno del Tour de France. Al via oggi da Lille con l’edizione numero 112 della sua storia e terminerà il 27 luglio, dopo 21 tappe, a Parigi con la novità dell’arrivo tra i sali e scendi di uno dei quartieri più suggestivi della capitale francese, Montmartre. In mezzo ci saranno 3338 chilometri da percorrere, con sei tappe di montagna, sei vallonate, sette per velocisti e due cronometro. Tanti luoghi iconici verranno toccati dalla corsa, tra questi