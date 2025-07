Un nuovo velodromo all’Eur e Roma sogna ancora l'Olimpiade

Grandi manovre a Roma, dove si sogna la costruzione di un nuovo velodromo. Proprio là dove, nel 1960, l’Italia fece incetta di medaglie nel ciclismo su pista alle Olimpiadi. Nelle scorse ore, infatti, è stato presentato nella Capitale il progetto EOS (Euromnisport), per la costruzione di un nuovo impianto all’Eur, nella stessa area in cui vennero scritte pagine indimenticabili del ciclismo azzurro. Tornano alla mente, infatti, le gesta di campioni come Sante Gaiardon