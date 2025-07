GP Ciclismo Ieri Oggi e Domani arriva a Fontana Liri

Il GP Ciclismo Oggi e Domani si appresta a vivere un’estate densa di gare che sicuramente renderà appassionante l’esito della lotta per le prime posizioni delle quattro classifiche di categoria. Domenica scorsa si è corsa a Fontana Liri l’ennesima tappa della challenge patrocinata dal Corriere dello Sport Stadio impostata sempre su due gare: Esordienti e Allievi. L’evento era uno di quelli più longevi della Ciociaria: il Circuito Valle del Liri, giunto alla sua 62^ edizione, tutte con l’organizzazione dell’Asaci Evonacicli di Isola del Liri. A dare la fondamentale collaborazione per realizzare la giornata di ciclismo è stato un comitato locale formato da Luigi Lucchetti, Marco Di Ruzza, Adriano Proia, Mattia Parravani, Federico Mauti e Riccardo Colafrancesco che si sono uniti per riportare in auge a Fontana Liri uno sport che negli anni 60/70 aveva portato il piccolo centro ciociaro all’attenzione del ciclismo nazionale. La giornata calda ha messo a dura prova la macchina organizzativa e i ragazzi in gara ma alla fine tutto è andato per il meglio. Apertura del programma con gli Esordienti impegnati su un tracciato di circa 30 chilometri sotto l’attento controllo dei Direttori di Corsa Angelo Letizia e Giovanna Di Murro. Vittoria per l’atleta campano Tommaso Luigi Rizzuti (Cambike) che ha preceduto i corregionali Luca Petrosino (Flessofab) e Luigi De Vito (Team Cesaro Ballerini). Per quest’ultimo la consolazione del primo posto fra gli Esordienti 1° anno. In gara assieme ai maschi anche le ragazze con Beatrice Cozzolino (Prof Bike Cycling Team) in bella evidenza e sesta assoluta nell’ordine di arrivo. Brava anche la pontina Elisa De Gregorio (Freebike Latina), prima delle Donne Esordienti al suo debutto nelle gare su strada. Pochi minuti di stop e poi il via alla gara Allievi caratterizzata da una fuga lanciata da Graziani,Scottoni,Canino, Haisi e Cecconi. Il quintetto resisteva bene nella parte bassa del percorso rimandando la lotta per la vittoria agli ultimi due giri che comprendevano la temuta salita del Braccio d’Arpino. Qui Gianmaria Graziani (Work Service Coratti) faceva valere il suo ottimo stato di forma staccando i compagni d’avventura e aggiudicandosi il GPM messo in palio dal Comitato S. Paolo al culmine della salita del Braccio d’Arpino. Il finale era solo una passerella per Graziani che tagliava il traguardo a braccia alzate davanti al folto pubblico. Ad applaudirlo anche il suo presidente Simone Coratti con papà Umberto fondatore del Team Coratti. La volata per il secondo posto premiava Giuseppe Canino (Velosportsorani Mary J) davanti a Riccardo Haisu (Work Service Coratti) ed Ettore Scottoni (Piesse Cycling Team). In quinta posizione si piazzava Pietro Cecconi (Effetto Ciclismo Noi Sport) altro protagonista di giornata. Sul palco delle premiazioni intervenivano il Sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco, la Presidente della Pro Loco Marina Veglianti e i ragazzi del Comitato Festa di S. Paolo. Non potevano mancare alla bella manifestazione i rappresentanti della Federciclismo con in testa il vicepresidente del Comitato Regionale Tony Vernile affiancato dal consigliere Leandro Fioroni e dal Presidente del Comitato Provinciale FCI Frosinone Roberto Soave. Come di rito sono state consegnate le medaglie del gruppo Ciclismo Oggi e Domani da Alvaro Muzzi e con l’occasione ha annunciato le nuove tappe inserite nel mese di Agosto che porteranno la challenge anche in Abruzzo e Basilicata. Ad assistere alla prova dei giovani ciclisti anche l’ex prof Franco Vona che sulle strade ciociare ha costruito la sua brillante carriera. Più che felici per l’ennesimo successo organizzativo i componenti del comitato organizzatore locale che hanno ringraziato il Comune e la Pro Loco di Fontana Liri, la Protezione Civile Fontanese guidata da Vittorio Casciano, il Comune di Arce nella persona dell’assessore Alessandro Proia e gli autisti al seguito della gara Carlo Gabriele e Giulio Iafrate. Una menzione particolare per gli sponsor a cominciare da M&M Car fino a Conad Superstore Arce Anitrella, Esyen, Proflex, Il negozietti d’na vota, Bar Roma, Prima Caffetteria, STR 92, Liri Carta, Drinksnova, SGS, Idrotecnica, Gemina, E & R Costruzioni, Idrotek, Il Tabaccaio e Pub Il Gatto. Sulla stessa linea d’onda l’ASACI Evonacicli, rappresentata dal presidente Angelo Caringi e dal vice