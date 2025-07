Ciclismo, Merckx ancora in ospedale: cosa è successo e come sta

Edddy Merckx è stato ricoverato di nuovo in ospedale da domenica ad Anversa per un ulteriore intervento chirurgico all'anca. Questo quanto raccntato da fonti vicine alla leggenda del ciclismo. Il belga soffre di nuove complicazioni legate a una protesi d'anca, in seguito a una caduta in bicicletta lo scorso dicembre.