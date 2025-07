L'ombra del sabotaggio al Tour de France: "Chiodi in strada, succedono cose strane..."

Tour de France: "Lanciati chiodi in strada": cosa è successo

"Ad una rotonda ho improvvisamente bucato - il racconto di Merlier sull'ottava tappa -, ho provato a proseguire ma poi ho dovuto cambiare bici e non sono più riuscito a rientrare". Molto più dura l'analisi di Kim Andersen, direttore sportivo della Lidl-Trek il team di Jonathan Milan: "Quando ti giochi una volata il desiderio è farlo con i migliori, non che qualcuno resti escluso. Lo scopriremo più avanti, ma non sarebbe la prima volta che qualcuno prova a sabotare un ciclista lanciando oggetti taglienti sulla strada durante il Tour. In un batter d'occhio si sono verificate quattro-cinque forature: poco prima qualcuno ha lanciato dei chiodi in strada, è evidente". Gli fa eco Marc Madiot, team manager della FDJ che in quello stesso punto ha subito una foratura: "Per Paul sarebbe stata una volata fantastica, ma dopo aver bucato era già tutto finito. È davvero molto strano che così tanti ciclisti abbiano forato nello stesso punto. Cosa penso? Evidentemente sono stati lanciati dei chiodi sulla strada".