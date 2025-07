Ciclismo, al lavoro per una nuova generazione d'oro

Chiudiamo gli occhi per un istante, riapriamoli tra… diciamo cinque anni. Siamo al Giro d’Italia del 2030, i nostri Lorenzo Finn e Roberto Capello si giocano la vittoria finale. Lottano per indossare la maglia rosa. Incredibile, eh? Sognare non costa niente, si sa. Ma in questo caso, nel caso del ciclismo italiano su strada, il sogno ha delle fondamenta, gettate ormai qualche anno fa, che diventano ogni mese più solide. “Stiamo lavorando per formare una generazione c