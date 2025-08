La strage infinita dei ciclisti: 130 morti nel 2025, l’appello della Federazione

Una strage continua, una lunga scia di sangue che sembra non avere fine. Quella che si è consumata all’altezza di Terlizzi, in Puglia, è solo l’ultima tragedia di questo 2025 che presenta numeri impressionanti: con i tre uomini che hanno perso la vita ieri mattina, il conto dei ciclisti morti sulle nostre strade quest’anno sale a 130. Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro, membri della sezione di Andria dell’Avis, procedevano in fila indian