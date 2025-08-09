Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dopo Caruso, altra impresa di Ciccone alla Vuelta a Burgos: prove di forza per il Mondiale

L'abruzzese stacca Del Toro nella salita finale della tappa conclusiva, quattro italiani nei primi otto in classifica generale. Il presidente Fci Dagnoni: "Felice di aver ritrovato tutto il talento di Giulio"
Dopo Caruso, altra impresa di Ciccone alla Vuelta a Burgos: prove di forza per il Mondiale© EPA
Roale
1 min

Segnali di vita nei cortili, cantava Franco Battiato. Ma qui siamo ben oltre. Il ciclismo italiano, anche quello su strada che attende da una decina d'anni il nuovo messia, è sempre più protagonista, ormai ogni settimana. E' come se l'impresa in verde di Jonathan Milan al Tour de France, che comunque era stata preceduta da un discreto Giro d'Italia, abbia stappato il movimento. Dalla Spagna, arriva una doppietta d'altri tempi: ieri Damiano Caruso, oggi Giulio

