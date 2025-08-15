Finn, il ciclismo italiano ha un grande... Avenir

Negli occhi, ha chilometri di strade da mangiare, più che percorrere. Tale è la fame di arrivare in cima, possibilmente prima degli avversari. Nei pedali, un futuro luminosissimo, per sé e, ci auguriamo, per il ciclismo italiano. Le gambe di Lorenzo Mark Finn, a 18 anni il miglior prospetto del movimento azzurro, riprenderanno a mulinare tra qualche giorno, per l’avvio del Tour de l’Avenir, la corsa a tappe per squadre nazionali riservata agli Under 23, in pro