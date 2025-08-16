Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dalla pista alla strada, Consonni ritrova vittoria e fiducia

Primo successo nel 2025 al Tour de Pologne per l'oro olimpico di Parigi nell'americana. I ct Villa e Bragato: "Chiara ha un potenziale enorme, può ancora crescere". L'obiettivo massimo è il Mondiale di ottobre a Santiago del Cile
Dalla pista alla strada, Consonni ritrova vittoria e fiducia© EPA
Roale
1 min

Dicono di lei, ed effettivamente lo dicono tutti, sia una ragazza solare, che tiene sempre alto il morale della truppa, allegra, sorridente. Insomma, una che fa gruppo. Dicono anche, e in questo caso lo sostiene chi l’ha lanciata nell’elite del ciclismo e l’ha plasmata, allenata, vista crescere, che Chiara Consonni abbia ancora margini di miglioramento. E siccome parliamo di una che a 25 anni ha già vinto un’Olimpiade e un Mondiale, la cosa ci conforta non poco.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte