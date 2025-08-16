Dalla pista alla strada, Consonni ritrova vittoria e fiducia

Dicono di lei, ed effettivamente lo dicono tutti, sia una ragazza solare, che tiene sempre alto il morale della truppa, allegra, sorridente. Insomma, una che fa gruppo. Dicono anche, e in questo caso lo sostiene chi l’ha lanciata nell’elite del ciclismo e l’ha plasmata, allenata, vista crescere, che Chiara Consonni abbia ancora margini di miglioramento. E siccome parliamo di una che a 25 anni ha già vinto un’Olimpiade e un Mondiale, la cosa ci conforta non poco.