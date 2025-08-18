GP Ciclismo: a Porrino trionfano Mainetti e Astolfi, la sfida si infiamma

Il GP Ciclismo Oggi e Domani continua a mettere in mostra il talento del ciclismo giovanile e, domenica scorsa, ha fatto tappa nella contrada Porrino di Monte San Giovanni Campano, in Ciociaria. L'evento, giunto alla sua dodicesima tappa e patrocinato dal Corriere dello Sport Stadio, ha raccolto oltre 100 partecipanti tra le categorie Allievi ed Esordienti.

L'intera manifestazione, organizzata da Asaci Evonacicli con il supporto del Comune di Monte San Giovanni Campano, si è svolta nell'arco di una singola mattinata, trasformandosi in una vera e propria festa della bicicletta.

Le gare: spettacolo ed emozioni fino al traguardo

La giornata ha preso il via con la categoria Esordienti, in una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Il favorito Lorenzo Astolfi (UC Dippach) si è imposto in una volata a quattro, superando Riccardo D’Andrea (Mario De Cecco Logistica Ambientale), Gabriele Leo (Cambike) e Mattia Festuccia (Work Service Coratti). Tra gli Esordienti del 1° anno, la prima vittoria è andata a Andrea Scacchi (Pirata Cosmetall Vangi). Tra le donne, si sono distinte Beatrice Cozzolino (Profbike Angri) tra le Allieve e Mya Dazzani (HG Cycling Team) tra le Esordienti.

La seconda gara, riservata agli Allievi, è stata caratterizzata da una progressiva selezione. Nel finale, un terzetto ha preso il largo, giocandosi la vittoria in volata. Eros Mainetti (Il Pirata Cosmetall Vangi) ha avuto la meglio in un emozionante testa a testa su Valerio Ciceroni (Work Service Coratti), mentre più staccato è giunto Giovanni Gliottone (Team Cesaro Ballerini).

Classifiche e prospettive future

Il successo di Eros Mainetti non è stato solo una vittoria di tappa: il corridore de Il Pirata Cosmetall Vangi si è infatti preso la testa della classifica generale Allievi. Un cambio al vertice si è registrato anche tra gli Esordienti, dove Gabriele Leo (Cambike) ha conquistato il primo posto. Le classifiche femminili rimangono invece invariate, con Beatrice Cozzolino e Clelia Navarra che mantengono la leadership.

La prossima tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani è prevista per il 17 agosto, in Abruzzo, a Notaresco, in occasione de "La corsa di Sandro".

Ordini d'arrivo e classifiche complete

ALLIEVI

1° Eros Mainetti (Il Pirata Cosmetall Vangi)

(Il Pirata Cosmetall Vangi) 2° Valerio Ciceroni (Work Service Coratti)

3° Giovanni Gliottone (Team Cesaro Franco Ballerini)

4° Brian Paris (Work Service Coratti)

5° Nicolò Arena (Team Belvedere)

6° Giulio Gambato (Campana Imballaggi)

ESORDIENTI

1° Lorenzo Astolfi (UC Dippach)

(UC Dippach) 2° Riccardo D’Andrea (Mario De Cecco Logistica Ambientale)

3° Gabriele Leo (Cambike)

4° Mattia Festuccia (Work Service Coratti)

5° Andrea Scacchi (Il Pirata Cosmetall Vangi)

DONNE ALLIEVE

1^ Beatrice Cozzolino (Profbike Angri)

(Profbike Angri) 2° Lucia Di Ruscio (Velosportsorani Mary J Sweet Angel)

DONNE ESORDIENTI

1^ Mya Dazzani (HG Cycling Team)

(HG Cycling Team) 2^ Gaia Pochi (HG Cycling Team)

3^ Elisa De Gregorio (Freebike Latina)

Classifiche Generali GP Ciclismo Oggi e Domani

ALLIEVI

1° Eros Mainetti p. 45

p. 45 2° Nicolò Montanaro p. 40

3° Daniele D’Alessio p. 38

ESORDIENTI

1° Gabriele Leo p. 90

p. 90 2° Francesco Coletta p. 89

3° Riccardo D’Andrea p. 85

DONNE ALLIEVE

1° Beatrice Cozzolino p. 116

p. 116 2° Lucia Di Ruscio p. 73

3° Elena Ratino p. 62

DONNE ESORDIENTI