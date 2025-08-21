Ciclismo, è subito grande Italia ai Mondiali juniores: oro nello sprint femminile. E stasera tocca ai ragazzi

Un risultato storico e una serata tutta da vivere. Il ciclismo italiano sta illuminando i Mondiali su pista juniores ad Apeldoorn dove ieri il Team Sprint femminile (Siria Trevisan, Matilde Cenci, Agata Campana e Rebecca Fiscarelli) ha dominato il torneo e conquistato la medaglia d’oro superando in finale la Germania. Si tratta di un evento che entra nei libri di storia del ciclismo azzurro visto che il titolo mondiale mancava alla collezione della pista italiana. E si t