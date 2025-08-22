Ciclismo, poker del quartetto maschile e impresa Pegolo: ancora Italia d’oro ai Mondiali juniores

Altro giorno, altra pioggia di medaglie d’oro per l’Italia. La squadra azzurra sta raccogliendo risultati importantissimi ai Mondiali juniores su pista ad Apeldoorn, in Olanda. Dopo il trionfo nel Team Sprint femminile nella prima giornata, ieri sono arrivati altri due primi posti. Il primo era forse uno dei più attesi, perché si trattava di un vero e proprio appuntamento con la storia a cui l’Italia ha risposto presente. Parliamo dell’inseguimento a squa