Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alessio Magagnotti oro-bis ai Mondiali juniores: il ciclismo italiano ha un altro nuovo fenomeno  

Ad Apeldoorn, il diciottenne trasforma in oro il bronzo dello scorso anno: aveva già vinto nell’inseguimento a squadre
Alessio Magagnotti oro-bis ai Mondiali juniores: il ciclismo italiano ha un altro nuovo fenomeno  
Roale
1 min

Dalla strada alla pista. Nel giorno in cui lo sguardo degli appassionati di ciclismo è interamente rivolto a Torino, dove quest’oggi scatterà l’ottantesima edizione della Vuelta, il futuro del movimento italiano si mette sempre in più in mostra ai Mondiali juniores di pista in corso ad Apeldoorn. A prendersi la scena nella giornata di ieri, la terza della rassegna iridata, è stato Alessio Magagnotti, autore di un percorso straordinario che lo ha portato

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte