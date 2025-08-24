Ciclimo, Mondiali juniores su pista: altro oro per Matilde Cenci, l'Italia chiude prima nel medagliere!

Matilde Cenci stella indiscussa ad Apeldoorn

La 17enne vicentina (compirà 18 anni il 14 novembre) è la stella indiscussa di questi Mondiali: per lei, oltre alle tre maglie iridate (Team Sprint, Km e Keirin), anche la medaglia di bronzo nella Velocità. Nella Madison maschile Julian Bortolami e Riccardo Colombo si fermano invece a un punto dall’oro, andato alla coppia spagnola Igual Ubeda e Urcaregui Sanz: agli azzurri non basta il giro guadagnato e la vittoria nella volata finale per superarli (51-50). Nell’Eliminazione invece Jacopo Vendramin conquista la sua terza medaglia personale: questa volta è d’argento, alle spalle dell’austriaco Fugger. Il 16enne veneto (compirà 17 anni a dicembre) si conferma lo junior di primo anno più promettente visto sul tondino olandese. Bronzo anche per Alessio Magagnotti nel Km, piazzamento che lo conferma tra le stelle di questi Mondiali.

L'Italia chiude al primo posto nel medagliere

Un bottino ricco alla fine per l'Italia che l'anno scorso aveva conquistato 11 medaglie (3 ori e terzo posto complessivo e stavolta ne riporta invece a casa 13 (6 ori, 3 argenti e 4 bronzi) che le valgono il primo posto nel medagliere, sia per numero di vittorie che di podi. Un risultato straordinario per il ciclismo giovanile italiano, che migliora il già ottimo bottino degli Europei di Anadia di meno di un mese fa. Come ha ricordato il presidente federale Cordiano Dagnoni, confermarsi ai vertici in una categoria dal ricambio rapido è possibile solo quando alle spalle c’è un movimento forte e strutturato, capace di formare ogni anno atleti di alto livello. “Oltre ai doverosi complimenti ad atleti e società - ha commentato Dagnoni - ci tengo a ringraziare tutti i tecnici e lo staff della Nazionale, che da tempo lavora in perfetta sinergia, permettendo ogni anno di raggiungere obiettivi sempre maggiori. Credo che la continuità tecnica sia uno dei segreti: abbiamo impostato il lavoro quattro anni fa credendo in questi tecnici e da allora non ci sono stati cambiamenti sostanziali. Questo ha permesso a ognuno di lavorare con tranquillità. L’armonia che regna nelle nostre Nazionali consente agli atleti di esprimersi al meglio e di crescere tecnicamente”.

Nazionale di alto livello nella velocità e nell'inseguimento

Ci sono diversi elementi tecnici che meritano di essere evidenziati in questi mondiali. Il primo riguarda la crescita costante di titoli e medaglie: negli anni l’Italia ha scalato le classifiche fino a stabilizzarsi ai vertici mondiali. Il secondo è legato alla velocità femminile, che ha messo in mostra un gruppo di ragazze di altissimo livello, con Matilde Cenci come punta di diamante. Mai, nella storia delle Nazionali italiane, era stato possibile contare su un gruppo così ampio di velociste competitive. Il tecnico Ivan Quaranta, dopo aver portato in alto la velocità maschile, sta riuscendo a fare altrettanto anche con quella femminile. Il terzo elemento riguarda l’inseguimento, che si conferma tra i migliori al mondo anche con protagonisti diversi: i quattro titoli mondiali consecutivi non hanno eguali nella storia recente. Edoardo Salvoldi e il suo staff hanno dato un’impostazione complessiva al settore maschile, assicurando un ricco bacino da cui attingere gli eredi degli eroi di Tokyo. Sullo stesso livello il settore femminile, grazie al lavoro di Marco Villa e Diego Bragato, tornato stabilmente sul podio mondiale. La distribuzione equilibrata delle medaglie tra velocità e inseguimento, maschile e femminile, dimostra la solidità del movimento. I successi non arrivano da uno o due campioni, ma da un gruppo ampio e affiatato, in grado di rinnovarsi senza perdere qualità. Tutto questo è stato raggiunto con un solo impianto coperto, ma grazie al rilancio dell’attività su pista a livello territoriale e agli investimenti realizzati per sostenerla.

Il medagliere dell'Italia ai Mondiali pista juniores di Apeldoorn

Ecco il medagliere dell'Italia ai Mondiali pista juniores di Apeldoorn 2025:

6 ori - Matilde Cenci (Km da fermo); Matilde Cenci (Keirin); Siria Trevisan, Matilde Cenci, Agata Campana, Rebecca Fiscarelli (Inseguimento a squadre); Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti, Francesco Matteoli, Federico Saccani (Inseguimento a squadre); Alessio Magagnotti (Inseguimento individuale); Chantal Pegolo (Eliminazione).

3 argenti - Jacopo Vendramin (Eliminazione); Julian Bortolami, Riccardo Colombo (Madison); Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi, Erja Giulia Bianchi (Inseguimento a squadre)

4 bronzi - Jacopo Vendramin (Omnium); Jacopo Vendramin (Scratch); Matilde Cenci (Sprint); Alessio Magagnotti (KM)