Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ciclismo, gli italiani volano ma gli impianti scarseggiano: "Serve una politica seria"

Reduce dai successi ai Mondiali juniores su pista, con il primo posto nel medagliere, ecco l'appello del presidente Fci Dagnoni: "Il movimento ha bisogno di più velodromi"
Ciclismo, gli italiani volano ma gli impianti scarseggiano: "Serve una politica seria"
Roale
1 min

“Alla luce di questi risultati serve un passo ulteriore: più impianti, possibilmente coperti, per garantire ai nostri giovani condizioni di allenamento sicure”. L’appello del presidente della Federciclismo italiana Cordiano Dagnoni è risuonato, forte e chiaro, all’atto conclusivo dei Mondiali juniores su pista, disputati nell’impianto polifunzionale (in primavera ospitò gli Euro indoor di atletica) di Apeldoorn, in Olanda, fotografia di un Pa

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte