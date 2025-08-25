Ciclismo, gli italiani volano ma gli impianti scarseggiano: "Serve una politica seria"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
“Alla luce di questi risultati serve un passo ulteriore: più impianti, possibilmente coperti, per garantire ai nostri giovani condizioni di allenamento sicure”. L’appello del presidente della Federciclismo italiana Cordiano Dagnoni è risuonato, forte e chiaro, all’atto conclusivo dei Mondiali juniores su pista, disputati nell’impianto polifunzionale (in primavera ospitò gli Euro indoor di atletica) di Apeldoorn, in Olanda, fotografia di un Pa
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte