Ciclismo Giovanile: Brian Paris e Riccardo Mazzocchetti vincono a Casoli

Il GP Ciclismo Oggi e Domani, la challenge per le categorie Esordienti e Allievi, si avvicina alla conclusione. Domenica scorsa, a Guarenna di Casoli in Abruzzo, si è tenuta la terzultima prova del circuito che ha visto i successi del laziale Brian Paris (Work Service Coratti) tra gli Allievi e dell’abruzzese Riccardo Mazzocchetti (Moreno Di Biase) tra gli Esordienti.
Successo di Brian Paris tra gli Allievi
La gara degli Allievi è stata particolarmente combattuta, con numerosi attacchi. In evidenza il campione regionale laziale Filippo Antonelli (Work Service Coratti), autore di un assolo che gli ha permesso di conquistare il traguardo volante e di accumulare un vantaggio massimo di 40". Una volta che il gruppo si è ricompattato, il team della Coratti ha pilotato Brian Paris verso la vittoria, centrando una brillante doppietta con il secondo posto di Lorenzo Ferraro. Sul terzo gradino del podio è salito l'abruzzese Nicolò Arena (Team Belvedere).
Riccardo Mazzocchetti domina tra gli Esordienti
Nella gara degli Esordienti, sono stati i ragazzi abruzzesi a fare la differenza, piazzando quattro atleti tra i primi cinque. La vittoria è andata a Riccardo Mazzocchetti, che ha preceduto il pugliese Alberto Malerba (Maglie Bike) e la coppia della Mario De Cecco Logistica Ambientale formata da Francesco Coletta e Riccardo D’Andrea. Tra le donne Allieve, la vittoria di giornata è andata a Lucia Di Ruscio (Velosportsorani Mary J. Sweet).
Classifiche e prossimi appuntamenti
Nonostante i risultati della tappa abruzzese, le classifiche della challenge sono rimaste quasi invariate. I leader confermati sono Eros Mainetti (Allievi), Francesco Coletta (Esordienti), Clelia Navarra (Donne Esordienti) e Beatrice Cozzolino (Donne Allievi). La prossima e penultima prova del GP Ciclismo Oggi e Domani sarà la 63ª Medaglia d’oro Maria SS Annunziata, in programma il 31 agosto a Baragiano, in Basilicata.
Ordini di arrivoALLIEVI
- Paris Brian (Work Service Coratti)
- Ferraro Lorenzo (Work Service Coratti)
- Arena Nicolò (Team Belvedere)
- Fiacco Andrea (Work Service Coratti)
- Gallo Giuseppe (Work Service Coratti)
- Di Ruscio Lucia (Velosportsorani Mary J Sweet Angel)
- Mazzocchetti Riccardo (Moreno Di Biase)
- D'andrea Riccardo (Mario De Cecco-Logistica Ambientale)
- Pollutri Leonardo (Asd Moreno Di Biase)
- Venanzoni Nicolo' (Piesse Cycling Team)
- Manoni Andrea (Petrucci Zero24 Cycling Team)
- Malerba Alberto Antonio (Maglie Bike A.S.D.)
- Coletta Francesco (Mario De Cecco-Logistica Ambientale)
- Auricchio Daniel Aleandro (Mary J Sweet Angel Velosportsorani)
- Burgio Nicolo' (Petrucci Zero24 Cycling Team)
- Varini Alessandro (Work Service Coratti)