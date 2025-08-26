Ciclismo Giovanile: Brian Paris e Riccardo Mazzocchetti vincono a Casoli

Il GP Ciclismo Oggi e Domani, la challenge per le categorie Esordienti e Allievi, si avvicina alla conclusione. Domenica scorsa, a Guarenna di Casoli in Abruzzo, si è tenuta la terzultima prova del circuito che ha visto i successi del laziale Brian Paris (Work Service Coratti) tra gli Allievi e dell’abruzzese Riccardo Mazzocchetti (Moreno Di Biase) tra gli Esordienti.

Successo di Brian Paris tra gli Allievi

La gara degli Allievi è stata particolarmente combattuta, con numerosi attacchi. In evidenza il campione regionale laziale Filippo Antonelli (Work Service Coratti), autore di un assolo che gli ha permesso di conquistare il traguardo volante e di accumulare un vantaggio massimo di 40". Una volta che il gruppo si è ricompattato, il team della Coratti ha pilotato Brian Paris verso la vittoria, centrando una brillante doppietta con il secondo posto di Lorenzo Ferraro. Sul terzo gradino del podio è salito l'abruzzese Nicolò Arena (Team Belvedere).

Riccardo Mazzocchetti domina tra gli Esordienti

Nella gara degli Esordienti, sono stati i ragazzi abruzzesi a fare la differenza, piazzando quattro atleti tra i primi cinque. La vittoria è andata a Riccardo Mazzocchetti, che ha preceduto il pugliese Alberto Malerba (Maglie Bike) e la coppia della Mario De Cecco Logistica Ambientale formata da Francesco Coletta e Riccardo D’Andrea. Tra le donne Allieve, la vittoria di giornata è andata a Lucia Di Ruscio (Velosportsorani Mary J. Sweet).

Classifiche e prossimi appuntamenti

Nonostante i risultati della tappa abruzzese, le classifiche della challenge sono rimaste quasi invariate. I leader confermati sono Eros Mainetti (Allievi), Francesco Coletta (Esordienti), Clelia Navarra (Donne Esordienti) e Beatrice Cozzolino (Donne Allievi). La prossima e penultima prova del GP Ciclismo Oggi e Domani sarà la 63ª Medaglia d’oro Maria SS Annunziata, in programma il 31 agosto a Baragiano, in Basilicata.

Ordini di arrivo

Paris Brian (Work Service Coratti) Ferraro Lorenzo (Work Service Coratti) Arena Nicolò (Team Belvedere) Fiacco Andrea (Work Service Coratti) Gallo Giuseppe (Work Service Coratti)

Di Ruscio Lucia (Velosportsorani Mary J Sweet Angel)

Mazzocchetti Riccardo (Moreno Di Biase) D'andrea Riccardo (Mario De Cecco-Logistica Ambientale) Pollutri Leonardo (Asd Moreno Di Biase) Venanzoni Nicolo' (Piesse Cycling Team) Manoni Andrea (Petrucci Zero24 Cycling Team)