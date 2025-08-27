Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ora il ciclismo italiano corre anche veloce. La ricetta di Ivan Quaranta

Ai Mondiali juniores le medaglie non sono arrivate solo dall'inseguimento. Il ct azzurro: "Lavoriamo da cinque anni, siamo partiti dai ragazzini, adesso un allievo sogna di fare il velocista. Ma ci servono impianti"
Ora il ciclismo italiano corre anche veloce. La ricetta di Ivan Quaranta
Roale
1 min

L’Italia del ciclismo sa inseguire come poche altre Nazioni e, udite udite, sa andare più veloce. È la fotografia scattata ai Mondiali juniores di Apeldoorn conclusi pochi giorni fa, con il primo posto nel medagliere, grazie a 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi, equamente distribuiti tra velocità e inseguimento, maschile e femminile. Segno della solidità del movimento, che ciclicamente sa rinnovarsi, proponendo sempre un gruppo affiatato e versatile, il tutto &ndash

