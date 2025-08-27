Ora il ciclismo italiano corre anche veloce. La ricetta di Ivan Quaranta

L’Italia del ciclismo sa inseguire come poche altre Nazioni e, udite udite, sa andare più veloce. È la fotografia scattata ai Mondiali juniores di Apeldoorn conclusi pochi giorni fa, con il primo posto nel medagliere, grazie a 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi, equamente distribuiti tra velocità e inseguimento, maschile e femminile. Segno della solidità del movimento, che ciclicamente sa rinnovarsi, proponendo sempre un gruppo affiatato e versatile, il tutto &ndash