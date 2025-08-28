Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ciclismo, incidente per Froome in allenamento: è stato investito

Secondo l’Equipe il campione keniota è sempre rimasto coscienti, ma le sue condizioni sarebbero comunque gravi
Ciclismo, incidente per Froome in allenamento: è stato investito© LAPRESSE
1 min

ROMA - Un allenamento si è trasformato in emergenza per Chris Froome: il campione britannico, nella giornata di mercoledì, è stato investito da un veicolo mentre pedalava nei pressi di Saint-Raphaël, sulla Costa Azzurra. Il 40enne, attualmente in forza al team Israel–Premier Tech (ma in scadenza di contratto), è rimasto cosciente e ha potuto comunicare con il suo entourage prima di essere elitrasportato all’ospedale di Tolone, dove, secondo l’Equipe, le sue condizioni sarebbero serie.

L’incidente di Froome e il possibile ritiro

Non si conoscono ancora le lesioni, riporta il giornale francese, ma di sicuro la sua stagione si può considerare conclusa. A questo punto si aspettano notizie più confortanti. In carriera ha vinto 7 grandi giri: 4 Tour, 2 Vuelta e 1 Giro. All’orizzonte ci sarebbe il ritiro e la volontà di fondare una sua accademia per allenare nuovi futuri campioni. Al momento sta affrontando una 

