Ciclismo, incidente per Froome in allenamento: è stato investito

ROMA - Un allenamento si è trasformato in emergenza per Chris Froome: il campione britannico, nella giornata di mercoledì, è stato investito da un veicolo mentre pedalava nei pressi di Saint-Raphaël, sulla Costa Azzurra. Il 40enne, attualmente in forza al team Israel–Premier Tech (ma in scadenza di contratto), è rimasto cosciente e ha potuto comunicare con il suo entourage prima di essere elitrasportato all’ospedale di Tolone, dove, secondo l’Equipe, le sue condizioni sarebbero serie.