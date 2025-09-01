Ciclismo: mondiali paraciclismo si chiudono con 14 medaglie per Italia

Si chiudono i Mondiali di paraciclismo a Ronse con un bilancio positivo per la Nazionale italiana: 14 medaglie complessive, di cui 7 titoli mondiali, e terzo posto nel medagliere. Lo stesso bottino dello scorso anno, ma con un dato che fa la differenza: a Zurigo 2024 gli ori erano stati 3, mentre questa volta i successi si sono più che raddoppiati. Giorgio Farroni, Fabrizio Cornegliani e Roberta Amadeo hanno conquistato una doppietta d'oro ciascuno. Accanto a loro, il tandem di Federico Andreoli e Francesco Di Felice ha firmato una vittoria storica , riportando l'Italia sul gradino più alto del podio a distanza di 11 anni. Nell'ultima giornata della competizione l'Italia è tornata a brillare nel tandem maschile con Federico Andreoli e Francesco Di Felice che riportano la Nazionale sul primo gradino del podio a distanza di 11 anni, trionfando nella prova in linea dei Mondiali di Ronse. Gli ultimi a conquistare la maglia iridata erano stati i fratelli Luca e Ivano Pizzi, nel 2014, con la cronometro di Greenville (Usa), protagonisti anche alle Paralimpiadi di Londra 2012 con l’oro nella prova in linea. Da allora il tandem azzurro aveva faticato a ritrovare il vertice, fino alla volata di Ronse, dove Andreoli e Di Felice hanno spezzato l'attesa. Alle loro spalle, la Spagna di Sanso Riera e Teruel Rovira ha conquistato l'argento, regolando in volata la coppia francese De Carvalho - Guichard. Quarto posto per Lorenzo Bernard e Paolo Totò, così come per Marianna Agostini e Noemi Eremita nella prova femminile. Il sipario è calato con un altro podio: il bronzo nel Team Relay grazie a Davide Cortini, Luca Mazzone e Mirko Testa , protagonisti di una staffetta gestita con precisione e collaborazione fino all’ultimo metro. Con questa medaglia l’Italia ha fissato a 14 il bottino finale (7 ori, 2 argenti e 5 bronzi), con il terzo posto nel medagliere iridato. Gli altri piazzamenti: Andrea Tarlao ottavo tra gli MC5 (davanti a Salvalaggio e Stacchiotti), Michele Pittacolo ottavo tra gli MC4 (con Cadei e Giorgio in top ten), la coppia Colombo-Bissolati nona nel tandem femminile. Sfortuna invece per Claudia Cretti, fermata da un problema meccanico.

"È stata una trasferta molto positiva per la nostra squadra. Giorgio Farroni ha conquistato l’oro sia nella crono sia nella prova su strada: nonostante sia un veterano della categoria continua comunque a portare a casa risultati importanti. Amadeo è tornata campionessa del mondo, riconquistando una maglia persa negli ultimi anni. La squadra H3 ha ottenuto un ottimo risultato, con i ragazzi che hanno collaborato perfettamente per raggiungere un terzo e un secondo posto, dimostrando grande spirito di squadra. Anche Vitelaru, Mazzone e Cornegliani hanno confermato il loro livello competitivo. Abbiamo avuto qualche sfortuna: Cretti ha avuto un problema meccanico alla partenza, mentre il gruppo dei C5 e il tandem femminile (quarto posto finale) sono stati penalizzati da forature nel momento decisivo, perdendo medaglie che avrebbero meritato", ha spiegato il ct, Pierpaolo Addesi. "I tandem maschili hanno invece brillato: quello di Andreoli e Di Felice è un oro molto importante, il primo dopo 11 anni, con Totò e Bernard che hanno coperto la fuga e permesso anche un quarto posto. Considerando che il progetto tandem è iniziato a gennaio 2023, ottenere risultati così in così poco tempo è davvero significativo. Abbiamo chiuso in bellezza con il Team Relay, sfiorando l'argento per appena 3 centimetri - ha aggiunto - Per quanto riguarda la categoria C4, il livello è molto alto e ci sarà da lavorare, un po' come nella categoria C5, ma sono comunque contento perché si è creata una squadra affiatata, con un clima disteso e positivo tra i ragazzi giovani. Vedere questi giochi di squadra diventare sempre più una normalità mi rende molto felice. Voglio ringraziare tutto lo staff che mi supporta, perché dietro questi risultati c’è tanto lavoro. Questi successi sono il frutto di una squadra forte, sostenuta dalla Federazione e dal movimento paralimpico, che ringrazierò sempre".