SpoletoNorcia in MTB, al via la 12ª edizione

Al via oggi l'edizione 2025 della SpoletoNorcia in MTB , la dodicesima dalla sua istituzione. Sport, benessere, divertimento, consapevolezza sul tracciato della vecchia ferrovia, tra scorci unici e una natura incontaminata. Alle 17.30 è prevista a Spoleto in Piazza Garibaldi l'inaugurazione ufficiale, a partire da un'ora prima e fino alle 19 sarà aperto il Village, con la consegna dei pacchi gara per la SN Trail e la SN MTB.

In contemporanea, e fino alle 20.30, presso lo stand Pietro Coricelli avrà luogo una degustazione di olio d'oliva, mentre allo spazio Coldiretti Campagna Amica sarà possibile degustare streetfood a chilometri zero e acquistare prodotti dal mercato contadino. Dalle 17 partirà Giocociclismo, attività per bambini con i maestri federali: gincana e Pump Track per tutti, sulle orme dei campioni.

Il programma prevede anche la presentazione della terza edizione della SN Trail Run, alle 18 presso il Talk Point di piazza Garibaldi. L'occasione permetterà anche di presentare la nuovissima maglia Trail. A seguire l'incontro-dibattito, moderato da Ludovica Casellati, sulle "Tecniche mentali per affrontare l'ultra distanza", incentrato sulla gestione della fatica e sul cibo come alleato determinante per una buona prestazione. Interverranno gli ultramaratoneti Sara Pastore e Giorgio Calcaterra, il mental coach Antonio Di Marco, il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti, Aurelio Michelangeli - pioniere del trail in Italia, il presidente Fidal Umbria Fabio Pantalla e l'assessore comunale alle Opere pubbliche, Protezione civile e Rapporti con le associazioni sportive, Federico Cesaretti.

Domani è il giorno della SN trail: dalle 7 ritrovo dei partecipanti. La SpoletoNorcia Village aprirà i battenti alle 9, con la consegna dei pacchi gara per la SN in MTB. Alle 9 partirà la SN Trail Soft e Hard. Alle 10 partirà La SpoletoNorcia Inclusiva - ciclotour alla scoperta della vecchia ferrovia.

Nel pomeriggio il talk "Strade da vivere, dalla bici al territorio: il valore economico del cicloturismo" al quale interverranno Michil Costa, Presidente della Maratona dles Dolomites; Guido D'Ubaldo, Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio; Chiara Coricelli, Amministratore Delegato Pietro Coricelli Spa; Francesco Colonnese, ex calciatore, allenatore di calcio; Piercarlo Presutti, Caporedattore Sport Ansa; Andrea Sisti, Sindaco del Comune di Spoleto; Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore Comunale Marketing e Turismo 4.0; Saverio Metti, Vicepresidente FCI; Luca Ministrini, Ideatore de La SpoletoNorcia in MTB. Domenica l'attesissima 12esima edizione de la SpoletoNorcia in MTB, con 2 mila partecipanti al via.