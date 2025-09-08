Giulio Pellizzari e la Vuelta al top: ora si candida a essere protagonista anche in Ruanda  

La consacrazione alla Vuelta e una nuova prospettiva che potrebbe sparigliare le carte in vista dei Mondiali. Nella corsa spagnola, Giulio Pellizzari sta trovando risposte molto importanti, delle conferme ad alto livello dopo l’ottima prestazione all’ultimo Giro d’Italia. Dopo le prime due settimane, il ventunenne marchigiano è sesto in classifica generale e attualmente indossa la maglia bianca, quella di miglior giovane. Merito di una condizione fisica al top, che gl