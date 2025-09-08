Ciclismo Oggi e Domani: Dell’Olio e D’Andrea si prendono Baragiano e scuotono le classifiche

Le vittorie di Francesco Dell’Olio e Riccardo D’Andrea nella penultima tappa del GP Ciclismo Oggi e Domani hanno avuto un impatto significativo sulla classifica generale. Tra gli Allievi , la vittoria di Dell’Olio ha ridotto il distacco dai leader, con Andrea Fiacco che ha raggiunto Eros Mainetti al primo posto. La situazione è altrettanto incerta tra gli Esordienti , dove D’Andrea ha scavalcato il suo compagno di squadra Francesco Coletta , portandosi in testa con un vantaggio di 4 punti. Nelle classifiche femminili, invece, la situazione è più definita, con Beatrice Cozzolino e Clelia Navarra che hanno consolidato il loro primato tra le Donne Allieve e le Donne Esordienti , rispettivamente. La prossima e decisiva prova del challenge si terrà domenica ad Alberobello, per una giornata che promette di essere ricca di emozioni.

La dinamica delle gare

La tappa, valida anche come Campionato Regionale Strada della Basilicata, ha visto oltre 120 atleti darsi battaglia a Baragiano. Dopo un rinvio a causa della scomparsa di Papa Francesco, le due gare hanno offerto uno spettacolo avvincente. Nella categoria Esordienti, la corsa si è decisa sulla salita finale, dove Riccardo D’Andrea ha piazzato l’attacco vincente, precedendo Leonardo Pollutri e Mattia Festuccia. Tra gli atleti di tredici anni, la vittoria è andata a Francesco Coletta. La gara degli Allievi è stata caratterizzata da un'azione audace di Francesco Dell'Olio e Andrea Fiacco. Dell'Olio ha vinto il GPM e, dopo un breve ricompattamento, i due sono ripartiti sulla seconda ascesa, giocandosi la vittoria in una volata a due, vinta dal pugliese. Tra le donne, si sono distinte Alessia Russo e Clelia Navarra (Esordienti) e Megan Pugliese (Allieve).

Risultati e protagonisti della giornata

L'organizzazione della corsa, curata dall'ASD Baragiano Pedala, ha ricevuto elogi da parte del vicepresidente nazionale della Federciclismo, Carmine Acquasanta. La buona riuscita dell'evento è stata celebrata anche dal delegato regionale FCI Basilicata, Vincenzo Sileo, e dal rappresentante del Gruppo Ciclismo Oggi e Domani, Alvaro Muzzi. Di seguito, i risultati ufficiali della giornata:

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI SECONDO ANNO

Riccardo D’Andrea (Mario De Cecco-Logistica Ambientale) Leonardo Pollutri (Asd Moreno Di Biase) Mattia Festuccia (Work Service Coratti) Gabriele Leo (Cambike) Oscar Carrer (ASD Fusion Bike)

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI

Francesco Dell’Olio (Pirata Cosmetall Vangi Sama Ricambi) Andrea Fiacco (Team Coratti) Riccardo Haisu (Team Coratti) Nicolò Montanaro (ASD Fusion Bike) Mikita Zhdanau (Blr, Vini Fantini)

CAMPIONI REGIONALI STRADA BASILICATA

Giuseppe Manicone (Team Alto Bradano) - ESORDIENTI

(Team Alto Bradano) - ESORDIENTI Felice Carlomagno (Ciclo Team Valnoce) - ALLIEVI

VINCITRICI FEMMINILI