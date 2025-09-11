Pellizzari, l'uomo che il ciclismo italiano attendeva da vent'anni

L’ottantesima edizione della Vuelta ci sta regalando un Giulio Pellizzari sempre più protagonista. Pochi giorni fa tessevamo le lodi di questo giovane marchigiano che sta vivendo un 2025 di altissimo livello e che sulle salite tortuose della corsa spagnola si sta esaltando, confermandosi come lo scalatore italiano più in forma del momento. E l’impresa di ieri, con la vittoria (la prima da professionista) al traguardo dell'Alto de El Morredero, sembra quasi una na