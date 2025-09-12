Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ciclismo, Vuelta tricolore: dopo Pellizzari ecco Ganna. E ora Mondiale ed Europeo non fanno paura

L'Italia vince un argento di staffetta anche nella mountain bike, si torna a sperare
Ciclismo, Vuelta tricolore: dopo Pellizzari ecco Ganna. E ora Mondiale ed Europeo non fanno paura© EPA
Roale
1 min

Dopo Giulio Pellizzari, ecco Filippo Ganna a regalare vittoria e speranze per il futuro. Ieri è arrivato il secondo successo consecutivo per l’Italia alla Vuelta. E se il marchigiano della Red Bull si era imposto in salita, sull’Alto de El Morredero, il 29enne piemontese di Ineos-Grenadiers ha vinto la cronometro di Valladolid, accorciata a 12,2 km (dovevano essere 27,2) per problemi di sicurezza legate alle proteste pro-Pal di questi giorni. Ganna ha chiuso a 56,2 di media

