Ciclismo, il futuro si chiama Agostinacchio: sarà uno dei tre juniores azzurri al Mondiale

Campione iridato di ciclocross, a soli 18 anni è già sotto contratto con una squadra Pro
Ciclismo, il futuro si chiama Agostinacchio: sarà uno dei tre juniores azzurri al Mondiale
Roale
1 min

Segnatevi nome e cognome, anche se forse arriverete già tardi. Perché Mattia Agostinacchio da Aosta è l'elemento più interessante del ciclismo italiano del presente e del futuro. E se ne sono accorti già in tanti.  Lo ha dimostrato anche due giorni fa dove è apparso in forma smagliante, a meno di 10 giorni dal Mondiale in Ruanda. Il 18enne ha dominato  in Toscana al 27° Trofeo San Rocco. Il campione iridato di ciclocross continu

