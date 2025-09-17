Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Scatta l'operazione Ruanda, l'Italia del ciclismo ci crede

Presentate le Nazionali in partenza per il Mondiale africano. Il ct Villa punta su Ciccone e Pellizzari: "Nessun timore verso Pogacar, pronti a fare la nostra corsa". Il presidente Fci Dagnoni: "Siamo centrali anche come organizzatori"
Scatta l'operazione Ruanda, l'Italia del ciclismo ci crede
E’ scattata l’operazione Ruanda. Obiettivo, ovviamente, riportare il Mondiale in Italia dopo diciassette anni. Apparentemente, una missione ai limiti della fantascienza, data la presenza di Tadej Pogacar. Ma la delegazione azzurra, una delle più numerose del lotto con le sue 45 persone, di cui 27 atleti, sta raggiungendo Kigali dove, dal 21 al 28 settembre, si disputerà la rassegna iridata su strada, per la prima volta assegnata al continente africano, con grandi spe

