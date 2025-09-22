Pogacar, la caduta di un Dio: umiliato da Evenepoel, si riapre anche la prova in linea?

Una scena mai vista, un qualcosa di impensabile. I Mondiali di ciclismo su strada in corso in Ruanda non saranno ricordati solo per essere i primi in Africa, ma anche (e soprattutto) per quanto è accaduto nella prova a cronometro maschile che ha inaugurato il programma. Il momento chiave è avvenuto a due chilometri dal traguardo, quando uno scatenato Remco Evenepoel ha addirittura superato Tadej Pogacar