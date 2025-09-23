Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ciclismo, bronzo mondiale per Venturelli: ecco chi è la studentessa di farmacia che fa sognare l'Italia

Prima medaglia ai Mondiali in Ruanda per la 20enne che spazia tra più discipline
Ciclismo, bronzo mondiale per Venturelli: ecco chi è la studentessa di farmacia che fa sognare l'Italia
Roale
1 min

Finalmente l'Italia sblocca il suo medagliere, e lo fa grazie a una ragazza di 20 anni non nuova a queste imprese. Se nelle crono della domenica, quelle élite, gli azzurri non erano riusciti a centrare nemmeno la top 10 con Monica Trinca Colonel nel femminile e Mattia Cattaneo nel maschile, ci pensa Federica Venturelli a portare a casa la prima medaglia azzurra di questa rassegna in Ruanda. Proprio lei, che fu l'unica donna italiana a conquistare una medaglia ai Mondiali di Gla

