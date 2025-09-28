Ciclismo, Pogacar è ancora re del mondo a Kigali. E l'Italia sorride con Ciccone

Tadej Pogacar, un nome e una garanzia. Da Mondiale. Come già accaduto nel 2024 in Svizzera, lo sloveno si è ripetuto anche in Ruanda, confermando la maglia iridata nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo. Nella suggestiva cornice di Kigali, il fenomeno della UAE Emirates parte a 104 km dall’arrivo e taglia poi in solitaria il traguardo. Ennesimo capolavoro di un campionissimo leggendario. Evenepoel chiude secondo, mentre Healy è terzo.

