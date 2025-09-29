San Siro, è il giorno della svolta? Inter e Milan col fiato sospeso: ecco il programma

Ci siamo, il grande giorno per San Siro è arrivato. Oggi alle 16,30 arriverà la “delibera più importante della giunta Sala-bis” . La seduta è convocata a oltranza fino al voto del testo. Se vinceranno i favorevoli, lo stadio di San Siro e le aree circostanti, per circa 280mila metri quadrati complessivi, verranno venduti a Inter e Milan per 197 milioni meno circa 22 milioni di compartecipazione. Mai come stavolta la “conta” è ri