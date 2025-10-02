Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Europei di ciclismo, Italia d’argento nella staffetta mista a squadre

Grande prova dei nostri azzurri. Oro alla Francia, terza è la Svizzera
Europei di ciclismo, Italia d’argento nella staffetta mista a squadre© FCI
ROMA - L’Italia conquista una splendida medaglia d’argento nella staffetta mista a squadre agli Europei di ciclismo su strada in corso in Francia. Gli azzurri Filippo Ganna, Lorenzo Milesi e Marco Frigo hanno completato la loro prova in 22’14”, mentre nel settore femminile Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli hanno fermato il cronometro a 25’35”. Il tempo complessivo di 47’48” è valso all’Italia il secondo gradino del podio.

Oro alla Francia, terza la Svizzera

L’oro è andato alla Francia, che si è imposta con il crono di 47’42”, mentre la Svizzera ha conquistato il bronzo in 48’22”. Un risultato importante per la squadra azzurra, che conferma il proprio valore anche nelle prove a cronometro di squadra e si proietta con fiducia verso le prossime sfide continentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

